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Цена Fantom Money Market (FBUX)

USD

График цены Fantom Money Market (FBUX) в реальном времени

$0.01066697
$0.01066697$0.01066697
+10.50%(1D)

Цена Fantom Money Market (FBUX) сегодня

Текущая цена Fantom Money Market (FBUX) сегодня составляет 0.01066697 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена FBUX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fantom Money Market:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 65.57 USD
- Изменение цены Fantom Money Market в течение дня составляет +10.54%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Fantom Money Market (FBUX) - USD

За сегодня изменение цены Fantom Money Market на USD составило $ +0.00101678.
За последние 30 дней изменение цены Fantom Money Market на USD составило $ -0.0010842996.
За последние 60 дней изменение цены Fantom Money Market на USD составило $ +0.0033146489.
За последние 90 дней изменение цены Fantom Money Market на USD составило $ -0.00136021004282914.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00101678+10.54%
30 дней$ -0.0010842996-10.16%
60 дней$ +0.0033146489+31.07%
90 дней$ -0.00136021004282914-11.30%

Анализ цен Fantom Money Market (FBUX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Fantom Money Market: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00957924
$ 0.00957924$ 0.00957924

$ 0.01144949
$ 0.01144949$ 0.01144949

$ 0.350118
$ 0.350118$ 0.350118

+0.29%

+10.54%

+35.07%

Рыночная информация Fantom Money Market (FBUX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 65.57
$ 65.57$ 65.57

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Что такое Fantom Money Market (FBUX)

Fantom Money Market is an EVM compatible lending/borrowing protocol launched on Fantom Opera. Fantom Money Market (henceforth shortened to fMoney) provides peer-to-peer lending solutions that are fully decentralized, transparent and non-custodial

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Источник Fantom Money Market (FBUX)

Официальный веб-сайт

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FBUX на местную валюту

1 FBUX к AUD
A$0.0171738217
1 FBUX к GBP
0.0087469154
1 FBUX к EUR
0.0103469609
1 FBUX к USD
$0.01066697
1 FBUX к MYR
RM0.048001365
1 FBUX к TRY
0.3779307471
1 FBUX к JPY
¥1.6674607504
1 FBUX к RUB
1.0932577553
1 FBUX к INR
0.9235462626
1 FBUX к IDR
Rp174.8683326768
1 FBUX к PHP
0.6245510935
1 FBUX к EGP
￡E.0.537615288
1 FBUX к BRL
R$0.065068517
1 FBUX к CAD
C$0.0153604368
1 FBUX к BDT
1.296036855
1 FBUX к NGN
16.6151924811
1 FBUX к UAH
0.4491861067
1 FBUX к VES
Bs0.57601638
1 FBUX к PKR
Rs2.9737378966
1 FBUX к KZT
5.6618143366
1 FBUX к THB
฿0.3668370983
1 FBUX к TWD
NT$0.3508366433
1 FBUX к CHF
Fr0.0097069427
1 FBUX к HKD
HK$0.0829890266
1 FBUX к MAD
.د.م0.1070963788