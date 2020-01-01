Токеномика FansTime (FTI)

Токеномика FansTime (FTI)

Откройте для себя ключевую информацию о FansTime (FTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FansTime (FTI)

In order to solve the existing problems in the fan economy for a long time, such as centralization-based value system, unhealthy market environment, exploitation of intermediary agents , limited channels of commercialization, we will establish a global decentralized ecosystem to reconstruct the industry market environment including value and credit mechanism.

Официальный сайт:
https://www.fanstime.org/english.html

Токеномика и анализ цен FansTime (FTI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FansTime (FTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,13K
$ 2,13K$ 2,13K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 6,35B
$ 6,35B$ 6,35B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,35K
$ 3,35K$ 3,35K
Исторический максимум:
$ 0,01049072
$ 0,01049072$ 0,01049072
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика FansTime (FTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FansTime (FTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FTI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FTI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTI, изучите текущую цену FTI!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.