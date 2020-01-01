Токеномика FansTime (FTI) Откройте для себя ключевую информацию о FansTime (FTI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FansTime (FTI) In order to solve the existing problems in the fan economy for a long time, such as centralization-based value system, unhealthy market environment, exploitation of intermediary agents , limited channels of commercialization, we will establish a global decentralized ecosystem to reconstruct the industry market environment including value and credit mechanism. Официальный сайт: https://www.fanstime.org/english.html Купить FTI сейчас!

Токеномика и анализ цен FansTime (FTI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FansTime (FTI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,13K $ 2,13K $ 2,13K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 6,35B $ 6,35B $ 6,35B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,35K $ 3,35K $ 3,35K Исторический максимум: $ 0,01049072 $ 0,01049072 $ 0,01049072 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FansTime (FTI)

Токеномика FansTime (FTI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FansTime (FTI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTI, изучите текущую цену FTI!

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