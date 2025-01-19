Цена Fame Reward Plus (FRP)
Текущая цена Fame Reward Plus (FRP) сегодня составляет 0.0020671 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена FRP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fame Reward Plus:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 18.51K USD
- Изменение цены Fame Reward Plus в течение дня составляет -0.04%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене FRP к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FRP.
За сегодня изменение цены Fame Reward Plus на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Fame Reward Plus на USD составило $ -0.0000060076.
За последние 60 дней изменение цены Fame Reward Plus на USD составило $ -0.0000049112.
За последние 90 дней изменение цены Fame Reward Plus на USD составило $ -0.0000019242094545323.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.04%
|30 дней
|$ -0.0000060076
|-0.29%
|60 дней
|$ -0.0000049112
|-0.23%
|90 дней
|$ -0.0000019242094545323
|-0.09%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Fame Reward Plus: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.01%
-0.04%
-0.09%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Fame Reward Plus (FRP) is the community driven token to reward the users of Fame Infinity ecosystem. Fame Reward Plus( FRP) is also the in-ecosystem digital currency of the Fame Infinity. It helps and enables the users of the ecosystem to earn rewards by doing several activities on our platforms. FRP can only be earned in the form of rewards by users of Fame Infinity platform by participating in various activities within Fame Infinity ecosystem. The amount of FRP tokens users will earn/accumulate will solely depend on their performances. This kind of arrangement will inspire users to be a part of this amazing ecosystem to earn FRP tokens.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 FRP к AUD
A$0.003328031
|1 FRP к GBP
￡0.001695022
|1 FRP к EUR
€0.002005087
|1 FRP к USD
$0.0020671
|1 FRP к MYR
RM0.00930195
|1 FRP к TRY
₺0.073237353
|1 FRP к JPY
¥0.323025717
|1 FRP к RUB
₽0.211795066
|1 FRP к INR
₹0.178969518
|1 FRP к IDR
Rp33.886879824
|1 FRP к PHP
₱0.121028705
|1 FRP к EGP
￡E.0.103809762
|1 FRP к BRL
R$0.01260931
|1 FRP к CAD
C$0.002976624
|1 FRP к BDT
৳0.25115265
|1 FRP к NGN
₦3.219776973
|1 FRP к UAH
₴0.087045581
|1 FRP к VES
Bs0.1116234
|1 FRP к PKR
Rs0.576266138
|1 FRP к KZT
₸1.097175338
|1 FRP к THB
฿0.071087569
|1 FRP к TWD
NT$0.067986919
|1 FRP к CHF
Fr0.001881061
|1 FRP к HKD
HK$0.016082038
|1 FRP к MAD
.د.م0.020753684