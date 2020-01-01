Токеномика Falcon USD (USDF) Откройте для себя ключевую информацию о Falcon USD (USDF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Falcon USD (USDF) Falcon, the next-generation platform transforming synthetic dollars into sustainable yield opportunities. Our mission is clear: Your Crypto, Your Yields. Falcon aims to empower users and institutions to unlock the true yield potential of their digital assets. Falcon is built on the foundation of trust, transparency, and robust technology. Our team of experienced professionals brings expertise from blockchain, financial engineering, and quantitative analysis to ensure we deliver a protocol that balances reliability with performance. We are committed to enable users to make the most of their assets while adhering to the highest standards of accountability. Our mission extends beyond creating a protocol—it’s about fostering a system that prioritizes user returns and sustainable growth. Официальный сайт: https://falcon.finance/ Купить USDF сейчас!

Токеномика и анализ цен Falcon USD (USDF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Falcon USD (USDF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 485,88M $ 485,88M $ 485,88M Общее предложение: $ 485,99M $ 485,99M $ 485,99M Оборотное предложение: $ 485,99M $ 485,99M $ 485,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 485,88M $ 485,88M $ 485,88M Исторический максимум: $ 1,075 $ 1,075 $ 1,075 Исторический минимум: $ 0,94524 $ 0,94524 $ 0,94524 Текущая цена: $ 0,999799 $ 0,999799 $ 0,999799 Узнайте больше о цене Falcon USD (USDF)

Токеномика Falcon USD (USDF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Falcon USD (USDF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USDF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USDF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USDF, изучите текущую цену USDF!

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