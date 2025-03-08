Цена Falcon USD (USDF)
Текущая цена Falcon USD (USDF) сегодня составляет 0.999613 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 51.43M USD. Цена USDF к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Falcon USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 27.08K USD
- Изменение цены Falcon USD в течение дня составляет -0.05%
- Оборотное предложение составляет 51.45M USD
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За сегодня изменение цены Falcon USD на USD составило $ -0.0005656747584682.
За последние 30 дней изменение цены Falcon USD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Falcon USD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Falcon USD на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0005656747584682
|-0.05%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Falcon USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.01%
-0.05%
-0.01%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Falcon, the next-generation platform transforming synthetic dollars into sustainable yield opportunities. Our mission is clear: Your Crypto, Your Yields. Falcon aims to empower users and institutions to unlock the true yield potential of their digital assets. Falcon is built on the foundation of trust, transparency, and robust technology. Our team of experienced professionals brings expertise from blockchain, financial engineering, and quantitative analysis to ensure we deliver a protocol that balances reliability with performance. We are committed to enable users to make the most of their assets while adhering to the highest standards of accountability. Our mission extends beyond creating a protocol—it’s about fostering a system that prioritizes user returns and sustainable growth.
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