Токеномика Falcon Project (FNT) Откройте для себя ключевую информацию о Falcon Project (FNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Falcon Project (FNT) Falcon Project is an entire ecosystem which includes two completely interchangeable blockchains + Unique integration of return vouchers based on ERC-1155 assets. The first chain is an erc-20 token located on the Ethereum blockchain, convenient and familiar to use by all of us, whether you are a user or a developer, and the second chain is the Falcon blockchain, which allows optional anonymous transactions. By linking the two together, Falcon Project offers its users the right to choose what suits them best at the moment: speed and convenience or anonymity and privacy. This approach works on the principle of free exchange of a token for a coin in a 1: 1 ratio through a constantly available swap form on our official website FalconOfficial.com. For its holders, Falcon Project implemented a unique mining system with a yield of 40% per annum, which was implemented through deposit vouchers based on ERC-1155 assets. You can exchange your tokens for a real document on the blockchain, which guarantees you a safe possession of your deposit. No need to spend electricity or production capacity, you get your rewards through Proof of Hold. Официальный сайт: http://falconofficial.com/ Купить FNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Falcon Project (FNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Falcon Project (FNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 73,44K $ 73,44K $ 73,44K Общее предложение: $ 85,00B $ 85,00B $ 85,00B Оборотное предложение: $ 13,92B $ 13,92B $ 13,92B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 448,40K $ 448,40K $ 448,40K Исторический максимум: $ 0,006536 $ 0,006536 $ 0,006536 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Falcon Project (FNT)

Токеномика Falcon Project (FNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Falcon Project (FNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNT, изучите текущую цену FNT!

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