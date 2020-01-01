Токеномика FACTS (BKC) Откройте для себя ключевую информацию о FACTS (BKC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FACTS (BKC) The core idea of FACTS is to construct a set of “Factual Content Incentive Mechanism “that is based on blockchain technology, namely Proof of Facts (PoF). Users can obtain the right of reward allocation through any operational behavior on the factual content. By doing so, they help to solve current problems on the Internet such as massive false content, underpowered creation, low propagation efficiency and so on.FACTS uates content through the “FACTS Index” assessment model which provides a strong credibility reference for content review panel and users. After the assessment, the trusted content is stored in the Facts Pool and then is automatically used to build Facts Graph through the NLP engine. Официальный сайт: http://baike.host/ Купить BKC сейчас!

Токеномика и анализ цен FACTS (BKC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FACTS (BKC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,82K $ 1,82K $ 1,82K Общее предложение: $ 9,00B $ 9,00B $ 9,00B Оборотное предложение: $ 5,79B $ 5,79B $ 5,79B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,83K $ 2,83K $ 2,83K Исторический максимум: $ 0,00201795 $ 0,00201795 $ 0,00201795 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FACTS (BKC)

Токеномика FACTS (BKC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FACTS (BKC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BKC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BKC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BKC, изучите текущую цену BKC!

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