Цена FACTS (BKC)
Текущая цена FACTS (BKC) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 23.45K USD. Цена BKC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка FACTS:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 93.86 USD
- Изменение цены FACTS в течение дня составляет +3.10%
- Оборотное предложение составляет 5.79B USD
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За сегодня изменение цены FACTS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FACTS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены FACTS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены FACTS на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+3.10%
|30 дней
|$ 0
|-8.96%
|60 дней
|$ 0
|-21.84%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен FACTS: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.05%
+3.10%
+0.14%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The core idea of FACTS is to construct a set of “Factual Content Incentive Mechanism “that is based on blockchain technology, namely Proof of Facts (PoF). Users can obtain the right of reward allocation through any operational behavior on the factual content. By doing so, they help to solve current problems on the Internet such as massive false content, underpowered creation, low propagation efficiency and so on.FACTS uates content through the “FACTS Index” assessment model which provides a strong credibility reference for content review panel and users. After the assessment, the trusted content is stored in the Facts Pool and then is automatically used to build Facts Graph through the NLP engine.
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