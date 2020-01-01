Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP)

Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP)

Откройте для себя ключевую информацию о Fabled Adventure FAP (FAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fabled Adventure FAP (FAP)

Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences:

Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.

Официальный сайт:
https://fabled-adventure.xyz/
Whitepaper:
https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/

Токеномика и анализ цен Fabled Adventure FAP (FAP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fabled Adventure FAP (FAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 188,47K
$ 188,47K$ 188,47K
Общее предложение:
$ 9,24B
$ 9,24B$ 9,24B
Оборотное предложение:
$ 8,91B
$ 8,91B$ 8,91B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 195,40K
$ 195,40K$ 195,40K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fabled Adventure FAP (FAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FAP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FAP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAP, изучите текущую цену FAP!

Прогноз цены FAP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.