Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP)
Информация о Fabled Adventure FAP (FAP)
Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences:
Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.
Токеномика и анализ цен Fabled Adventure FAP (FAP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fabled Adventure FAP (FAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Fabled Adventure FAP (FAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FAP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FAP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAP, изучите текущую цену FAP!
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