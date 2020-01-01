Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP) Откройте для себя ключевую информацию о Fabled Adventure FAP (FAP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fabled Adventure FAP (FAP) Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy. Официальный сайт: https://fabled-adventure.xyz/ Whitepaper: https://whitepaper.fabled-adventure.xyz/ Купить FAP сейчас!

Токеномика и анализ цен Fabled Adventure FAP (FAP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fabled Adventure FAP (FAP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 188,47K $ 188,47K $ 188,47K Общее предложение: $ 9,24B $ 9,24B $ 9,24B Оборотное предложение: $ 8,91B $ 8,91B $ 8,91B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 195,40K $ 195,40K $ 195,40K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fabled Adventure FAP (FAP)

Токеномика Fabled Adventure FAP (FAP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fabled Adventure FAP (FAP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAP, изучите текущую цену FAP!

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