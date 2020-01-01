Токеномика Fable Of The Dragon (TYRANT) Откройте для себя ключевую информацию о Fable Of The Dragon (TYRANT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fable Of The Dragon (TYRANT) $TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world. Официальный сайт: https://fableofthedragon.com/ Купить TYRANT сейчас!

Токеномика и анализ цен Fable Of The Dragon (TYRANT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fable Of The Dragon (TYRANT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 245,03K $ 245,03K $ 245,03K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 245,03K $ 245,03K $ 245,03K Исторический максимум: $ 0,965567 $ 0,965567 $ 0,965567 Исторический минимум: $ 0,00326539 $ 0,00326539 $ 0,00326539 Текущая цена: $ 0,02450267 $ 0,02450267 $ 0,02450267 Узнайте больше о цене Fable Of The Dragon (TYRANT)

Токеномика Fable Of The Dragon (TYRANT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fable Of The Dragon (TYRANT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TYRANT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TYRANT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TYRANT, изучите текущую цену TYRANT!

Прогноз цены TYRANT Хотите узнать, куда может двигаться TYRANT? Наша страница прогноза цены TYRANT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TYRANT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!