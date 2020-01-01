Токеномика eZKalibur (SWORD) Откройте для себя ключевую информацию о eZKalibur (SWORD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о eZKalibur (SWORD) eZKalibur is the first ecosystem-focused and community-driven DEX built on zkSync Era. eZKalibur AMM is designed in a simple, efficient, fast, cheap, and secure way to trade one ERC-20 token for another via our automated liquidity pools. With eZKalibur, you can trade with ease, knowing that you're in control of your assets and that your transactions are protected. Swapping your tokens on eZKalibur is the simplest type of trading and it can be done by following these steps: Make sure you're on the zkSync network and then connect your wallet to eZKalibur. In the upper section, select the token from the list which you want to swap and that token must be available in your wallet which you connected. In the lower section, select the token that you want to swap with the token you selected above. Make sure the slippage amount is right which varies from token to token. If you're swapping a particular token for the first time on eZKalibur then you'll have to enable the token first by clicking on enable button and confirming the transaction in your wallet. Then click swap and confirm the swap transaction in your wallet. Официальный сайт: https://ezkalibur.com/ Купить SWORD сейчас!

Токеномика и анализ цен eZKalibur (SWORD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене eZKalibur (SWORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 7,07M $ 7,07M $ 7,07M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 106,75K $ 106,75K $ 106,75K Исторический максимум: $ 0,348406 $ 0,348406 $ 0,348406 Исторический минимум: $ 0,01113396 $ 0,01113396 $ 0,01113396 Текущая цена: $ 0,01510532 $ 0,01510532 $ 0,01510532 Узнайте больше о цене eZKalibur (SWORD)

Токеномика eZKalibur (SWORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики eZKalibur (SWORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWORD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWORD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWORD, изучите текущую цену SWORD!

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