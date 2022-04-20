Токеномика Eyare (EYARE)

Токеномика Eyare (EYARE)

Откройте для себя ключевую информацию о Eyare (EYARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Eyare (EYARE)

$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.

Официальный сайт:
https://eyare.xyz

Токеномика и анализ цен Eyare (EYARE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eyare (EYARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,94K
$ 9,94K$ 9,94K
Общее предложение:
$ 998,51M
$ 998,51M$ 998,51M
Оборотное предложение:
$ 998,51M
$ 998,51M$ 998,51M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,94K
$ 9,94K$ 9,94K
Исторический максимум:
$ 0,00252987
$ 0,00252987$ 0,00252987
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Eyare (EYARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eyare (EYARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EYARE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EYARE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EYARE, изучите текущую цену EYARE!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.