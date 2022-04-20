Токеномика Eyare (EYARE) Откройте для себя ключевую информацию о Eyare (EYARE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eyare (EYARE) $Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world. Официальный сайт: https://eyare.xyz Купить EYARE сейчас!

Токеномика и анализ цен Eyare (EYARE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eyare (EYARE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,94K $ 9,94K $ 9,94K Общее предложение: $ 998,51M $ 998,51M $ 998,51M Оборотное предложение: $ 998,51M $ 998,51M $ 998,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,94K $ 9,94K $ 9,94K Исторический максимум: $ 0,00252987 $ 0,00252987 $ 0,00252987 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Eyare (EYARE)

Токеномика Eyare (EYARE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eyare (EYARE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EYARE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EYARE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EYARE, изучите текущую цену EYARE!

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