Токеномика Extreme Accelerationism (X/ACC) Откройте для себя ключевую информацию о Extreme Accelerationism (X/ACC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Extreme Accelerationism (X/ACC) Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology. Официальный сайт: https://xacc.us/ Купить X/ACC сейчас!

Токеномика и анализ цен Extreme Accelerationism (X/ACC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Extreme Accelerationism (X/ACC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,71K $ 14,71K $ 14,71K Общее предложение: $ 999,26M $ 999,26M $ 999,26M Оборотное предложение: $ 999,26M $ 999,26M $ 999,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,71K $ 14,71K $ 14,71K Исторический максимум: $ 0,00026796 $ 0,00026796 $ 0,00026796 Исторический минимум: $ 0,00001122 $ 0,00001122 $ 0,00001122 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Extreme Accelerationism (X/ACC)

Токеномика Extreme Accelerationism (X/ACC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Extreme Accelerationism (X/ACC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов X/ACC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов X/ACC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой X/ACC, изучите текущую цену X/ACC!

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