Что такое Export Motors Platform (EMP)

The Export Motors Platform (EMP) aims to establish a block-chain tracking system for exported used car vehicles, vehicle information and export process data to create a transparent ecosystem for existing closed used car vehicles, sales management and trade tracking systems. This will provide the seller with bonuses through the "flat system" and the buyer will have a system to choose a trusted seller based on the bonus score of the "flat system".

Источник Export Motors Platform (EMP) Официальный веб-сайт