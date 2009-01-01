Токеномика Exorde (EXD) Откройте для себя ключевую информацию о Exorde (EXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Exorde (EXD) Официальный сайт: https://exorde.network/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/60aec7ee1888490c4031cbcd/63d7dff65fc5c9f3f2633470_Exorde_Whitepaper_2023.pdf Купить EXD сейчас!

Токеномика и анализ цен Exorde (EXD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Exorde (EXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 210,32K $ 210,32K $ 210,32K Общее предложение: $ 189,13M $ 189,13M $ 189,13M Оборотное предложение: $ 47,58M $ 47,58M $ 47,58M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 836,07K $ 836,07K $ 836,07K Исторический максимум: $ 0,393832 $ 0,393832 $ 0,393832 Исторический минимум: $ 0,00440036 $ 0,00440036 $ 0,00440036 Текущая цена: $ 0,00442051 $ 0,00442051 $ 0,00442051 Узнайте больше о цене Exorde (EXD)

Токеномика Exorde (EXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Exorde (EXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXD, изучите текущую цену EXD!

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