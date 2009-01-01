Токеномика Exorde (EXD)

Токеномика Exorde (EXD)

Откройте для себя ключевую информацию о Exorde (EXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Exorde (EXD)

Официальный сайт:
https://exorde.network/
Whitepaper:
https://uploads-ssl.webflow.com/60aec7ee1888490c4031cbcd/63d7dff65fc5c9f3f2633470_Exorde_Whitepaper_2023.pdf

Токеномика и анализ цен Exorde (EXD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Exorde (EXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 210,32K
$ 210,32K$ 210,32K
Общее предложение:
$ 189,13M
$ 189,13M$ 189,13M
Оборотное предложение:
$ 47,58M
$ 47,58M$ 47,58M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 836,07K
$ 836,07K$ 836,07K
Исторический максимум:
$ 0,393832
$ 0,393832$ 0,393832
Исторический минимум:
$ 0,00440036
$ 0,00440036$ 0,00440036
Текущая цена:
$ 0,00442051
$ 0,00442051$ 0,00442051

Токеномика Exorde (EXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Exorde (EXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EXD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EXD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXD, изучите текущую цену EXD!

Прогноз цены EXD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.