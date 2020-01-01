Токеномика Exchange Token Plus (EXTO+) Откройте для себя ключевую информацию о Exchange Token Plus (EXTO+), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Exchange Token Plus (EXTO+) EXTO is a revenue-type reward token. We support EXTO PLAN using the "HARVEST WORLD" program developed with the accumulated know-how of experts. EXTO PLAN is a project that generates and distributes profits by participating in FX margin trading through token staking. PLAN participants can verify the performance of "HARVEST WORLD" through staking and receive rewards at the same time. You can also directly check the real-time trading situation through the platform. EXTO aims to expand the sustainable ecosystem and social trading that anyone can easily participate in. Официальный сайт: https://extoworld.io Whitepaper: https://extoworld.io/assets/whitepaper/EXTO_Whitepaper_en.pdf Купить EXTO+ сейчас!

Токеномика и анализ цен Exchange Token Plus (EXTO+) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Exchange Token Plus (EXTO+), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 917,79M $ 917,79M $ 917,79M Исторический максимум: $ 1,71 $ 1,71 $ 1,71 Исторический минимум: $ 0,575973 $ 0,575973 $ 0,575973 Текущая цена: $ 0,917991 $ 0,917991 $ 0,917991 Узнайте больше о цене Exchange Token Plus (EXTO+)

Токеномика Exchange Token Plus (EXTO+): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Exchange Token Plus (EXTO+) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXTO+, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXTO+. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXTO+, изучите текущую цену EXTO+!

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