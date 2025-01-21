Цена Exactly USD Coin (EXAUSDC)
Текущая цена Exactly USD Coin (EXAUSDC) сегодня составляет 0.999982 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена EXAUSDC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Exactly USD Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Exactly USD Coin в течение дня составляет -0.02%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Exactly USD Coin на USD составило $ -0.00022735.
За последние 30 дней изменение цены Exactly USD Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Exactly USD Coin на USD составило $ +0.0000233995.
За последние 90 дней изменение цены Exactly USD Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00022735
|-0.02%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ +0.0000233995
|+0.00%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Exactly USD Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
0.00%
-0.02%
+0.00%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Exactly Protocol is a decentralized, non-custodial and open-source protocol that provides an autonomous interest rate market to lenders and borrowers while setting interest rates based on credit supply and demand, enabling users to frictionlessly exchange the time value of their crypto assets at both variables and fixed interest rates for the first time in DeFi. Aside from taking loans and making deposits at variable interest rates from a Variable Rate Pool, this protocol enables users to do so at fixed rates through interaction with several Fixed Rate Pools, each representing a specific maturity date. Interest rates are determined based on the credit utilization rate of each Fixed Rate Pool.
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RM4.45991972
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₽100.98818218
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₹86.3484457
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