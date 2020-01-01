Токеномика Evin Token (EVIN) Откройте для себя ключевую информацию о Evin Token (EVIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Evin Token (EVIN) Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life. Официальный сайт: https://www.evintoken.com Whitepaper: https://www.evintoken.com/documents/whitepaper.pdf Купить EVIN сейчас!

Токеномика и анализ цен Evin Token (EVIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evin Token (EVIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,28K $ 7,28K $ 7,28K Общее предложение: $ 995,00K $ 995,00K $ 995,00K Оборотное предложение: $ 945,00K $ 945,00K $ 945,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,66K $ 7,66K $ 7,66K Исторический максимум: $ 0,491699 $ 0,491699 $ 0,491699 Исторический минимум: $ 0,00539557 $ 0,00539557 $ 0,00539557 Текущая цена: $ 0,00769991 $ 0,00769991 $ 0,00769991 Узнайте больше о цене Evin Token (EVIN)

Токеномика Evin Token (EVIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Evin Token (EVIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVIN, изучите текущую цену EVIN!

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