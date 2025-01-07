Цена Evin Token (EVIN)
Текущая цена Evin Token (EVIN) сегодня составляет 0.03874395 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 36.61K USD. Цена EVIN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Evin Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 155.52K USD
- Изменение цены Evin Token в течение дня составляет -4.02%
- Оборотное предложение составляет 945.00K USD
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За сегодня изменение цены Evin Token на USD составило $ -0.00162365998057414.
За последние 30 дней изменение цены Evin Token на USD составило $ -0.0019187708.
За последние 60 дней изменение цены Evin Token на USD составило $ -0.0153073355.
За последние 90 дней изменение цены Evin Token на USD составило $ -0.04623803450952067.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00162365998057414
|-4.02%
|30 дней
|$ -0.0019187708
|-4.95%
|60 дней
|$ -0.0153073355
|-39.50%
|90 дней
|$ -0.04623803450952067
|-54.40%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Evin Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.86%
-4.02%
-24.89%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
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|1 EVIN к AUD
A$0.0616028805
|1 EVIN к GBP
￡0.0306077205
|1 EVIN к EUR
€0.037194192
|1 EVIN к USD
$0.03874395
|1 EVIN к MYR
RM0.1739603355
|1 EVIN к TRY
₺1.368436314
|1 EVIN к JPY
¥6.1041093225
|1 EVIN к RUB
₽4.146377529
|1 EVIN к INR
₹3.320356515
|1 EVIN к IDR
Rp624.9023318685
|1 EVIN к PHP
₱2.2506360555
|1 EVIN к EGP
￡E.1.9623810675
|1 EVIN к BRL
R$0.2367255345
|1 EVIN к CAD
C$0.0554038485
|1 EVIN к BDT
৳4.725987021
|1 EVIN к NGN
₦59.8822616805
|1 EVIN к UAH
₴1.6431309195
|1 EVIN к VES
Bs2.0146854
|1 EVIN к PKR
Rs10.837457694
|1 EVIN к KZT
₸20.564513781
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฿1.335116517
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NT$1.2673146045
|1 EVIN к CHF
Fr0.034869555
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HK$0.3010404915
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