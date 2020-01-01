Токеномика EverValue Coin (EVA)

Токеномика EverValue Coin (EVA)

Откройте для себя ключевую информацию о EverValue Coin (EVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

Официальный сайт:
https://evervaluecoin.com/
Whitepaper:
https://evervaluecoin.com/white-paper/

Токеномика и анализ цен EverValue Coin (EVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EverValue Coin (EVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17,83M
$ 17,83M$ 17,83M
Общее предложение:
$ 18,77M
$ 18,77M$ 18,77M
Оборотное предложение:
$ 15,60M
$ 15,60M$ 15,60M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,46M
$ 21,46M$ 21,46M
Исторический максимум:
$ 3,16
$ 3,16$ 3,16
Исторический минимум:
$ 0,17006
$ 0,17006$ 0,17006
Текущая цена:
$ 1,14
$ 1,14$ 1,14

Токеномика EverValue Coin (EVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EverValue Coin (EVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVA, изучите текущую цену EVA!

Прогноз цены EVA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.