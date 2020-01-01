Токеномика EverValue Coin (EVA) Откройте для себя ключевую информацию о EverValue Coin (EVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EverValue Coin (EVA) EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders. Официальный сайт: https://evervaluecoin.com/ Whitepaper: https://evervaluecoin.com/white-paper/ Купить EVA сейчас!

Токеномика и анализ цен EverValue Coin (EVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EverValue Coin (EVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,83M $ 17,83M $ 17,83M Общее предложение: $ 18,77M $ 18,77M $ 18,77M Оборотное предложение: $ 15,60M $ 15,60M $ 15,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,46M $ 21,46M $ 21,46M Исторический максимум: $ 3,16 $ 3,16 $ 3,16 Исторический минимум: $ 0,17006 $ 0,17006 $ 0,17006 Текущая цена: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Узнайте больше о цене EverValue Coin (EVA)

Токеномика EverValue Coin (EVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EverValue Coin (EVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVA, изучите текущую цену EVA!

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