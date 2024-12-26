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Цена EverValue Coin (EVA)

USD

График цены EverValue Coin (EVA) в реальном времени

$0.602161
$0.602161$0.602161
+0.30%(1D)

Цена EverValue Coin (EVA) сегодня

Текущая цена EverValue Coin (EVA) сегодня составляет 0.602008 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 8.70M USD. Цена EVA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка EverValue Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 63.82K USD
- Изменение цены EverValue Coin в течение дня составляет +0.32%
- Оборотное предложение составляет 14.45M USD

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Ценовые показатели EverValue Coin (EVA) - USD

За сегодня изменение цены EverValue Coin на USD составило $ +0.00192838.
За последние 30 дней изменение цены EverValue Coin на USD составило $ +0.0239982663.
За последние 60 дней изменение цены EverValue Coin на USD составило $ +0.2801521285.
За последние 90 дней изменение цены EverValue Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00192838+0.32%
30 дней$ +0.0239982663+3.99%
60 дней$ +0.2801521285+46.54%
90 дней$ 0--

Анализ цен EverValue Coin (EVA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен EverValue Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.591619
$ 0.591619$ 0.591619

$ 0.603902
$ 0.603902$ 0.603902

$ 0.653795
$ 0.653795$ 0.653795

+0.36%

+0.32%

-5.02%

Рыночная информация EverValue Coin (EVA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 63.82K
$ 63.82K$ 63.82K

14.45M
14.45M 14.45M

Что такое EverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

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Источник EverValue Coin (EVA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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EVA на местную валюту

1 EVA к AUD
A$0.9632128
1 EVA к GBP
0.46354616
1 EVA к EUR
0.57792768
1 EVA к USD
$0.602008
1 EVA к MYR
RM2.69699584
1 EVA к TRY
21.20272176
1 EVA к JPY
¥94.74401904
1 EVA к RUB
60.15263936
1 EVA к INR
51.38740288
1 EVA к IDR
Rp9,709.80509224
1 EVA к PHP
35.31378928
1 EVA к EGP
￡E.30.61812688
1 EVA к BRL
R$3.8227508
1 EVA к CAD
C$0.86087144
1 EVA к BDT
71.8195544
1 EVA к NGN
930.45754472
1 EVA к UAH
25.20005488
1 EVA к VES
Bs30.702408
1 EVA к PKR
Rs167.31608344
1 EVA к KZT
311.43679864
1 EVA к THB
฿20.54051296
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NT$19.6856616
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Fr0.52976704
1 EVA к HKD
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