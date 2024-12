Что такое Everdome (DOME)

Everdome will provide a destination for Metahero’s remarkable tech to live, interact and flourish. Taking Metahero from the gateway into the metaverse, together with Everdome, to a fully ubiquitous web3 experience - to the point when you take off your VR headset you won’t be able to tell what’s real and what’s not.

Источник Everdome (DOME) Официальный веб-сайт