Токеномика Evanesco Network (EVA) Откройте для себя ключевую информацию о Evanesco Network (EVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Evanesco Network (EVA) EVA provides a decentralized, flexible, and secure network infrastructure for the encryption ecosystem, which provides an easy-to-use and unified security fortress privacy protocol layer middleware product for multiple chains. In the multi-chain ecology, EVA completes a scalable, high-efficiency, heterogeneous cross-chain privacy asset agreement. As a result, EVA can provide safe, reliable, and efficient network access and encrypted financial services for many ecosystems such as Web3.0 applications, NFT, and DeFi. Официальный сайт: https://www.evanesco.org/ Купить EVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Evanesco Network (EVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evanesco Network (EVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,22K $ 2,22K $ 2,22K Исторический максимум: $ 0,369513 $ 0,369513 $ 0,369513 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Evanesco Network (EVA)

Токеномика Evanesco Network (EVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Evanesco Network (EVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVA, изучите текущую цену EVA!

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