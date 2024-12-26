Цена EUROe Stablecoin (EUROE)
Текущая цена EUROe Stablecoin (EUROE) сегодня составляет 1.047 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.21M USD. Цена EUROE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка EUROe Stablecoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.34K USD
- Изменение цены EUROe Stablecoin в течение дня составляет +0.47%
- Оборотное предложение составляет 1.16M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене EUROE к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах EUROE.
За сегодня изменение цены EUROe Stablecoin на USD составило $ +0.00485474.
За последние 30 дней изменение цены EUROe Stablecoin на USD составило $ -0.0112076115.
За последние 60 дней изменение цены EUROe Stablecoin на USD составило $ -0.0373955943.
За последние 90 дней изменение цены EUROe Stablecoin на USD составило $ -0.0717000165810592.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00485474
|+0.47%
|30 дней
|$ -0.0112076115
|-1.07%
|60 дней
|$ -0.0373955943
|-3.57%
|90 дней
|$ -0.0717000165810592
|-6.40%
Ознакомьтесь с последним анализом цен EUROe Stablecoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.07%
+0.47%
+0.58%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
## What is EUROe? EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance. EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority. ## How Many EUROe Are There in Circulation? EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe. ## Who Is the Founder of EUROe? The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company. ## Where Can I Buy EUROe? EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 EUROE к AUD
A$1.6752
|1 EUROE к GBP
￡0.82713
|1 EUROE к EUR
€1.00512
|1 EUROE к USD
$1.047
|1 EUROE к MYR
RM4.69056
|1 EUROE к TRY
₺36.87534
|1 EUROE к JPY
¥164.53605
|1 EUROE к RUB
₽104.64765
|1 EUROE к INR
₹89.44521
|1 EUROE к IDR
Rp16,887.09441
|1 EUROE к PHP
₱61.41702
|1 EUROE к EGP
￡E.53.22948
|1 EUROE к BRL
R$7.02537
|1 EUROE к CAD
C$1.49721
|1 EUROE к BDT
৳124.9071
|1 EUROE к NGN
₦1,618.23273
|1 EUROE к UAH
₴43.82742
|1 EUROE к VES
Bs53.397
|1 EUROE к PKR
Rs290.99271
|1 EUROE к KZT
₸541.64451
|1 EUROE к THB
฿35.74458
|1 EUROE к TWD
NT$34.20549
|1 EUROE к CHF
Fr0.9423
|1 EUROE к HKD
HK$8.1666
|1 EUROE к MAD
.د.م10.53282