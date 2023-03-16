Токеномика ETHforestAI (ETHFAI)

Токеномика ETHforestAI (ETHFAI)

Откройте для себя ключевую информацию о ETHforestAI (ETHFAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ETHforestAI (ETHFAI)

What is the project about? ETHforestAI is a Web3 learning platform with an integrated AI chatbot, built-in Learn-To-Earn, Real Yield and Creator Economy elements. The platform is built around a unique approach to education, providing users with a fun and interactive way to learn about Web3 and decentralized technologies.

What makes your project unique? Combining our AI chatbot and Learning platform together creates a good connection between the two and our users can learn with ease.

History of your project. We've been working for a few months on this project behind the scenes and launched it on the Arbitrum blockhain on 16th of March 2023.

What’s next for your project? End of Q1 - 1. Public early alpha of the AI chatbot Early Q2 - 1. Quiz system implementation in the platform Q2 - 2. Beta version of the learning platform, which will include most of the planned mechanics End of Q2 - 3. Public beta version of the AI chatbot Q3 - Full implementation of the platform and AI

What can your token be used for? $ETHFAI is currently used for trading and supporting our ecosystem. It will also be used as a whitelist for our holders to be able to access the AI chatbot.

Официальный сайт:
https://ethforest.ai
Whitepaper:
https://docs.ethforest.ai

Токеномика и анализ цен ETHforestAI (ETHFAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETHforestAI (ETHFAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,90K
$ 6,90K$ 6,90K
Общее предложение:
$ 99,60B
$ 99,60B$ 99,60B
Оборотное предложение:
$ 22,57B
$ 22,57B$ 22,57B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 30,44K
$ 30,44K$ 30,44K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ETHforestAI (ETHFAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ETHforestAI (ETHFAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETHFAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETHFAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHFAI, изучите текущую цену ETHFAI!

Прогноз цены ETHFAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.