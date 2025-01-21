Цена Ethereum Volatility Index Token (ETHV)
Текущая цена Ethereum Volatility Index Token (ETHV) сегодня составляет 80.23 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ETHV к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Ethereum Volatility Index Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 50.43 USD
- Изменение цены Ethereum Volatility Index Token в течение дня составляет +0.34%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Ethereum Volatility Index Token на USD составило $ +0.274377.
За последние 30 дней изменение цены Ethereum Volatility Index Token на USD составило $ +1.4635315910.
За последние 60 дней изменение цены Ethereum Volatility Index Token на USD составило $ +0.5293976550.
За последние 90 дней изменение цены Ethereum Volatility Index Token на USD составило $ +0.70158552774432.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.274377
|+0.34%
|30 дней
|$ +1.4635315910
|+1.82%
|60 дней
|$ +0.5293976550
|+0.66%
|90 дней
|$ +0.70158552774432
|+0.88%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Ethereum Volatility Index Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.08%
+0.34%
+0.25%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volaitlity built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality piowered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading. The Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql
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