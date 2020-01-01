Токеномика Ethereum Meta (ETHM) Откройте для себя ключевую информацию о Ethereum Meta (ETHM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ethereum Meta (ETHM) Ethereum Meta addresses a major weakness in Ethereum: the lack of privacy. Ethereum Meta enables smart contracts where no friend, family, nor foe can see what you bought or for how much. We are working on Smart Contract Mixer. After Ethereum platform implements Zero-Knowledge Snarks, we will add this feature to our system. Moreover, Ethereum Meta token is a foundation of the Anonymous E-Market Place that we are building to be accessible by Tor Browser and provide fully anonymous experience. Официальный сайт: https://ethermeta.com/ Whitepaper: https://ethermeta.com/pdfFiles/WhitePaper.pdf Купить ETHM сейчас!

Токеномика и анализ цен Ethereum Meta (ETHM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ethereum Meta (ETHM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,33K $ 40,33K $ 40,33K Общее предложение: $ 3 001 091,10T $ 3 001 091,10T $ 3 001 091,10T Оборотное предложение: $ 3 001 091,10T $ 3 001 091,10T $ 3 001 091,10T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 40,33K $ 40,33K $ 40,33K Исторический максимум: $ 0,04141247 $ 0,04141247 $ 0,04141247 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ethereum Meta (ETHM)

Токеномика Ethereum Meta (ETHM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ethereum Meta (ETHM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHM, изучите текущую цену ETHM!

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