Токеномика ETH Fan Token Ecosystem (EFT) Откройте для себя ключевую информацию о ETH Fan Token Ecosystem (EFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ETH Fan Token Ecosystem (EFT) A Token for all those who love Ethereum technology and cryptocurrency ether. This project has been launched on BEP20 so that investors who are afraid of investing in new projects on ERC20 due to high gas fees and relatively high investment, can also invest small amounts in ETH Fan Token and enjoy the world of rewards and benefits in the Crypto Ecosystem. ETH Fan Token will be a community-driven Smart Contract on BSC Blockchain which is in the process of being fully audited and independently tested. Using our innovative tokenomics and our unique smart contract, allows crypto investors to earn regular dividends in form of Binance Pegged ETH on an hourly basis by just holding the token in their wallet. ETH Fan is a token born to succeed. We have dedicated a great amount of time to market research, product, and contract design. We have tested tokenomics, and our complete branding is designed to succeed. The amount of excitement that comes with this token will be something you have never seen before in this space. Официальный сайт: https://ethfan.club/ Купить EFT сейчас!

Токеномика и анализ цен ETH Fan Token Ecosystem (EFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ETH Fan Token Ecosystem (EFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,47M $ 13,47M $ 13,47M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000013472 $ 0,000000013472 $ 0,000000013472 Узнайте больше о цене ETH Fan Token Ecosystem (EFT)

Токеномика ETH Fan Token Ecosystem (EFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ETH Fan Token Ecosystem (EFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EFT, изучите текущую цену EFT!

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