Токеномика Eris Staked Kuji (AMPKUJI) Откройте для себя ключевую информацию о Eris Staked Kuji (AMPKUJI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eris Staked Kuji (AMPKUJI) What is the project about? ERIS is a Liquid Staking and Slow-burn Arbitrage Protocol based in the Cosmos Ecosystem. What makes your project unique? Eris contains no platform token and by holding amp staking derivatives, you receive part of the performance fees collected by Eris Protocol on the corresponding blockchain. History of your project. Eris Protocol was originally created in 2022 on the Terra blockchain with ampLUNA as its first LSD coin. It now boasts multiple LSDs across various chains within Cosmos. What’s next for your project? We intend to continue launching LSD coins while also expanding the utility and composability of the current selection. What can your token be used for? ampKUJI is a liquid staked version of KUJI and allows users to receive staking yield while also keeping their KUJI token liquid and available for utility. Официальный сайт: https://www.erisprotocol.com/ Купить AMPKUJI сейчас!

Токеномика и анализ цен Eris Staked Kuji (AMPKUJI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eris Staked Kuji (AMPKUJI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 337,86K $ 337,86K $ 337,86K Исторический максимум: $ 5,64 $ 5,64 $ 5,64 Исторический минимум: $ 0,203244 $ 0,203244 $ 0,203244 Текущая цена: $ 0,268814 $ 0,268814 $ 0,268814 Узнайте больше о цене Eris Staked Kuji (AMPKUJI)

Токеномика Eris Staked Kuji (AMPKUJI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eris Staked Kuji (AMPKUJI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMPKUJI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMPKUJI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPKUJI, изучите текущую цену AMPKUJI!

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