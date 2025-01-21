Цена Eris Staked Kuji (AMPKUJI)
Текущая цена Eris Staked Kuji (AMPKUJI) сегодня составляет 0.445276 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена AMPKUJI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Eris Staked Kuji:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.01 USD
- Изменение цены Eris Staked Kuji в течение дня составляет -0.02%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Eris Staked Kuji на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Eris Staked Kuji на USD составило $ -0.1647547026.
За последние 60 дней изменение цены Eris Staked Kuji на USD составило $ -0.0914350666.
За последние 90 дней изменение цены Eris Staked Kuji на USD составило $ -0.02428414365725446.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.02%
|30 дней
|$ -0.1647547026
|-37.00%
|60 дней
|$ -0.0914350666
|-20.53%
|90 дней
|$ -0.02428414365725446
|-5.17%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Eris Staked Kuji: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.83%
-0.02%
-19.10%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? ERIS is a Liquid Staking and Slow-burn Arbitrage Protocol based in the Cosmos Ecosystem. What makes your project unique? Eris contains no platform token and by holding amp staking derivatives, you receive part of the performance fees collected by Eris Protocol on the corresponding blockchain. History of your project. Eris Protocol was originally created in 2022 on the Terra blockchain with ampLUNA as its first LSD coin. It now boasts multiple LSDs across various chains within Cosmos. What’s next for your project? We intend to continue launching LSD coins while also expanding the utility and composability of the current selection. What can your token be used for? ampKUJI is a liquid staked version of KUJI and allows users to receive staking yield while also keeping their KUJI token liquid and available for utility.
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