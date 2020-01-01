Токеномика Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Откройте для себя ключевую информацию о Eris amplified OSMO (AMPOSMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eris amplified OSMO (AMPOSMO) This is a liquid staking token of OSMO, issued by Eris Protocol Официальный сайт: https://www.erisprotocol.com/osmosis/amplifier/OSMO Купить AMPOSMO сейчас!

Токеномика и анализ цен Eris amplified OSMO (AMPOSMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eris amplified OSMO (AMPOSMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 612,87K $ 612,87K $ 612,87K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 130,83K $ 130,83K $ 130,83K Исторический максимум: $ 1,07 $ 1,07 $ 1,07 Исторический минимум: $ 0,205809 $ 0,205809 $ 0,205809 Текущая цена: $ 0,213468 $ 0,213468 $ 0,213468 Узнайте больше о цене Eris amplified OSMO (AMPOSMO)

Токеномика Eris amplified OSMO (AMPOSMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eris amplified OSMO (AMPOSMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMPOSMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMPOSMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPOSMO, изучите текущую цену AMPOSMO!

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