Токеномика Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Токеномика Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

Официальный сайт:
https://equilibria.fi/
Whitepaper:
https://docs.equilibria.fi/

Токеномика и анализ цен Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,46M
$ 18,46M$ 18,46M
Общее предложение:
$ 8,44M
$ 8,44M$ 8,44M
Оборотное предложение:
$ 8,44M
$ 8,44M$ 8,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,46M
$ 18,46M$ 18,46M
Исторический максимум:
$ 2,88
$ 2,88$ 2,88
Исторический минимум:
$ 0,473555
$ 0,473555$ 0,473555
Текущая цена:
$ 2,18
$ 2,18$ 2,18

Токеномика Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EPENDLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EPENDLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPENDLE, изучите текущую цену EPENDLE!

Прогноз цены EPENDLE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.