Токеномика Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Откройте для себя ключевую информацию о Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD. Официальный сайт: https://equilibria.fi/ Whitepaper: https://docs.equilibria.fi/ Купить EPENDLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,46M $ 18,46M $ 18,46M Общее предложение: $ 8,44M $ 8,44M $ 8,44M Оборотное предложение: $ 8,44M $ 8,44M $ 8,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 18,46M $ 18,46M $ 18,46M Исторический максимум: $ 2,88 $ 2,88 $ 2,88 Исторический минимум: $ 0,473555 $ 0,473555 $ 0,473555 Текущая цена: $ 2,18 $ 2,18 $ 2,18 Узнайте больше о цене Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Токеномика Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EPENDLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EPENDLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPENDLE, изучите текущую цену EPENDLE!

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