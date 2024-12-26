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Цена Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

USD

График цены Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) в реальном времени

$1.54
$1.54$1.54
-3.30%(1D)

Цена Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) сегодня

Текущая цена Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) сегодня составляет 1.54 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.52M USD. Цена EPENDLE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Equilibria Finance ePENDLE:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 611.59 USD
- Изменение цены Equilibria Finance ePENDLE в течение дня составляет -3.32%
- Оборотное предложение составляет 8.14M USD

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Ценовые показатели Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) - USD

За сегодня изменение цены Equilibria Finance ePENDLE на USD составило $ -0.052997398155912.
За последние 30 дней изменение цены Equilibria Finance ePENDLE на USD составило $ -0.1816922800.
За последние 60 дней изменение цены Equilibria Finance ePENDLE на USD составило $ +0.4404640240.
За последние 90 дней изменение цены Equilibria Finance ePENDLE на USD составило $ +0.4854460373674178.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.052997398155912-3.32%
30 дней$ -0.1816922800-11.79%
60 дней$ +0.4404640240+28.60%
90 дней$ +0.4854460373674178+46.03%

Анализ цен Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Equilibria Finance ePENDLE: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

+0.40%

-3.32%

-6.22%

Рыночная информация Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 12.52M
$ 12.52M$ 12.52M

$ 611.59
$ 611.59$ 611.59

8.14M
8.14M 8.14M

Что такое Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

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Источник Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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EPENDLE на местную валюту

1 EPENDLE к AUD
A$2.464
1 EPENDLE к GBP
1.1858
1 EPENDLE к EUR
1.4784
1 EPENDLE к USD
$1.54
1 EPENDLE к MYR
RM6.8992
1 EPENDLE к TRY
54.2388
1 EPENDLE к JPY
¥242.3652
1 EPENDLE к RUB
153.8768
1 EPENDLE к INR
131.4544
1 EPENDLE к IDR
Rp24,838.7062
1 EPENDLE к PHP
90.3364
1 EPENDLE к EGP
￡E.78.3244
1 EPENDLE к BRL
R$9.779
1 EPENDLE к CAD
C$2.2022
1 EPENDLE к BDT
183.722
1 EPENDLE к NGN
2,380.2086
1 EPENDLE к UAH
64.4644
1 EPENDLE к VES
Bs78.54
1 EPENDLE к PKR
Rs428.0122
1 EPENDLE к KZT
796.6882
1 EPENDLE к THB
฿52.5448
1 EPENDLE к TWD
NT$50.358
1 EPENDLE к CHF
Fr1.3552
1 EPENDLE к HKD
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