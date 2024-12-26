Цена Epic Cash (EPIC)
Текущая цена Epic Cash (EPIC) сегодня составляет 0.803425 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 14.57M USD. Цена EPIC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Epic Cash:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.63K USD
- Изменение цены Epic Cash в течение дня составляет +9.55%
- Оборотное предложение составляет 18.14M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене EPIC к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах EPIC.
За сегодня изменение цены Epic Cash на USD составило $ +0.070009.
За последние 30 дней изменение цены Epic Cash на USD составило $ +0.5001756884.
За последние 60 дней изменение цены Epic Cash на USD составило $ +1.1800106241.
За последние 90 дней изменение цены Epic Cash на USD составило $ +0.39061091134888304.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.070009
|+9.55%
|30 дней
|$ +0.5001756884
|+62.26%
|60 дней
|$ +1.1800106241
|+146.87%
|90 дней
|$ +0.39061091134888304
|+94.62%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Epic Cash: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.05%
+9.55%
+15.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Epic Cash stands out in the crowded cryptocurrency space by prioritizing privacy and security. Because it runs on the Mimblewimble protocol, it’s one of the few privacy coins that doesn’t store transaction information on its blockchain, making it immune to the decrypting power of upcoming quantum computing. Unconfiscatable Private Property and Superior Money on the Blockchain. Private: All transactions are completely private and the blockchain doesn’t store transaction information. Scarce: Only 21 million Epic Cash coins will ever be mined, making it a rare and valuable asset, like Bitcoin. Fungible: All coins are interchangeable. Because they have no history, it’s impossible for there to be tainted coins.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 EPIC к AUD
A$1.28548
|1 EPIC к GBP
￡0.61863725
|1 EPIC к EUR
€0.771288
|1 EPIC к USD
$0.803425
|1 EPIC к MYR
RM3.599344
|1 EPIC к TRY
₺28.2966285
|1 EPIC к JPY
¥126.4430265
|1 EPIC к RUB
₽80.278226
|1 EPIC к INR
₹68.580358
|1 EPIC к IDR
Rp12,958.46592775
|1 EPIC к PHP
₱47.1289105
|1 EPIC к EGP
￡E.40.8621955
|1 EPIC к BRL
R$5.10174875
|1 EPIC к CAD
C$1.14889775
|1 EPIC к BDT
৳95.8486025
|1 EPIC к NGN
₦1,241.76564575
|1 EPIC к UAH
₴33.6313705
|1 EPIC к VES
Bs40.974675
|1 EPIC к PKR
Rs223.29591025
|1 EPIC к KZT
₸415.63585525
|1 EPIC к THB
฿27.412861
|1 EPIC к TWD
NT$26.2719975
|1 EPIC к CHF
Fr0.707014
|1 EPIC к HKD
HK$6.25868075
|1 EPIC к MAD
.د.م8.0824555