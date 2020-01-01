Токеномика EPAY (EPAY)

Токеномика EPAY (EPAY)

Откройте для себя ключевую информацию о EPAY (EPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EPAY (EPAY)

Experience seamless transactions, unparalleled security and personalized solutions with #EPAY. Our mission is clear: to create a seamless payment ecosystem that empowers users by offering fast, reliable, and secure transactions. Whether you are a business looking to streamline your payment processes, reduce transaction costs, or improve operational efficiency, or a consumer seeking convenience, security, and speed, EPAY provides an all-in-one solution that addresses these needs. We understand that in today’s digital landscape, both businesses and consumers need a trusted platform that not only facilitates payments but also delivers enhanced user experiences across multiple channels.

Официальный сайт:
https://epayhub.me/

Токеномика и анализ цен EPAY (EPAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EPAY (EPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M
Исторический максимум:
$ 10,2
$ 10,2$ 10,2
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0000118
$ 0,0000118$ 0,0000118

Токеномика EPAY (EPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EPAY (EPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EPAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EPAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPAY, изучите текущую цену EPAY!

Прогноз цены EPAY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.