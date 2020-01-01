Токеномика EOS Stable Coin (ESCC) Откройте для себя ключевую информацию о EOS Stable Coin (ESCC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EOS Stable Coin (ESCC) The Eos Stable Coin Chain (ESCC) is a pioneering blockchain platform, intricately designed to optimize and facilitate transactions involving stablecoins, it is the culmination of integrating EOS technology with EOS EVM (Ethereum Virtual Machine) architecture. Официальный сайт: https://www.escc.io/ Купить ESCC сейчас!

Токеномика и анализ цен EOS Stable Coin (ESCC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EOS Stable Coin (ESCC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 34,31K $ 34,31K $ 34,31K Исторический максимум: $ 0,00676618 $ 0,00676618 $ 0,00676618 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00000343 $ 0,00000343 $ 0,00000343 Узнайте больше о цене EOS Stable Coin (ESCC)

Токеномика EOS Stable Coin (ESCC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EOS Stable Coin (ESCC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ESCC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ESCC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESCC, изучите текущую цену ESCC!

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