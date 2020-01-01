Токеномика EnteriseCoin (ENT) Откройте для себя ключевую информацию о EnteriseCoin (ENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EnteriseCoin (ENT) "Enterise emerges as a comprehensive solution to this challenge: a Web3-based platform for the production and distribution of independent cinematic content, integrating blockchain technology to ensure transparency, decentralization, and sustainability. At the heart of this ecosystem lies the ENT Token, designed to fulfill financial, governance, and community engagement functions within the platform. With Enterise, we aim to create an environment where screenwriters, directors, and audiences collectively participate in the journey of cinematic creation—where every contribution is recognized, and value is distributed fairly." Официальный сайт: https://enterise.com Whitepaper: https://enterise.gitbook.io/enterise-whitepaper Купить ENT сейчас!

Токеномика и анализ цен EnteriseCoin (ENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EnteriseCoin (ENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,39M $ 1,39M $ 1,39M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 16,05M $ 16,05M $ 16,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,44M $ 43,44M $ 43,44M Исторический максимум: $ 0,089962 $ 0,089962 $ 0,089962 Исторический минимум: $ 0,077312 $ 0,077312 $ 0,077312 Текущая цена: $ 0,086883 $ 0,086883 $ 0,086883 Узнайте больше о цене EnteriseCoin (ENT)

Токеномика EnteriseCoin (ENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EnteriseCoin (ENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENT, изучите текущую цену ENT!

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