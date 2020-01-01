Токеномика EnterDAO (ENTR) Откройте для себя ключевую информацию о EnterDAO (ENTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EnterDAO (ENTR) EnterDAO is a an initiative, which grants voting rights to the $ENTR holders. It is founded with the mission to build products enabling new markets within the metaverse economy such as marketplace for renting/lending metaverse land and client used for browsing/entering multiple metaverses from a single application. Официальный сайт: https://enterdao.xyz/ Купить ENTR сейчас!

Токеномика и анализ цен EnterDAO (ENTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EnterDAO (ENTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 167,96K $ 167,96K $ 167,96K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 30,63M $ 30,63M $ 30,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 548,30K $ 548,30K $ 548,30K Исторический максимум: $ 10,02 $ 10,02 $ 10,02 Исторический минимум: $ 0,00137652 $ 0,00137652 $ 0,00137652 Текущая цена: $ 0,00548303 $ 0,00548303 $ 0,00548303 Узнайте больше о цене EnterDAO (ENTR)

Токеномика EnterDAO (ENTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EnterDAO (ENTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENTR, изучите текущую цену ENTR!

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