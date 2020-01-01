Токеномика EnterDAO (ENTR)

Токеномика EnterDAO (ENTR)

Откройте для себя ключевую информацию о EnterDAO (ENTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EnterDAO (ENTR)

EnterDAO is a an initiative, which grants voting rights to the $ENTR holders. It is founded with the mission to build products enabling new markets within the metaverse economy such as marketplace for renting/lending metaverse land and client used for browsing/entering multiple metaverses from a single application.

Официальный сайт:
https://enterdao.xyz/

Токеномика и анализ цен EnterDAO (ENTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EnterDAO (ENTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 167,96K
$ 167,96K$ 167,96K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 30,63M
$ 30,63M$ 30,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 548,30K
$ 548,30K$ 548,30K
Исторический максимум:
$ 10,02
$ 10,02$ 10,02
Исторический минимум:
$ 0,00137652
$ 0,00137652$ 0,00137652
Текущая цена:
$ 0,00548303
$ 0,00548303$ 0,00548303

Токеномика EnterDAO (ENTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EnterDAO (ENTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ENTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ENTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENTR, изучите текущую цену ENTR!

Прогноз цены ENTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.