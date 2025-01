Что такое Eng Crypto (ENG)

The Energy Web Decentralized Operating System Open-Source Technology. The Energy Token (ENG) is a cryptocurrency belonging to the Energy Web Foundation (ENG). ENG Crypto providing Meta verse facility to buy/ sell property. Using ENG's expertise and knowledge of environmentally friendly technology we are developing low cost, environmentally responsible energy solutions for powering large scale blockchain mining operations.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Eng Crypto (ENG) Официальный веб-сайт