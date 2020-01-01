Токеномика Energy8 (E8)

Токеномика Energy8 (E8)

Откройте для себя ключевую информацию о Energy8 (E8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Energy8 (E8)

The Energy8 project pursues an ambitious goal — uniting the fascinating world of games and the progressive technologies of the blockchain industry. ​ The main task of the project is implementation of cryptocurrency and NFT deposit/withdrawal systems into any existing Web2.0 game. Our Energy8 Cryptocurrencies Bridge solution works using a decentralized game node system, based on Proof-Of-Stake mechanism.

Официальный сайт:
https://energy8.io/

Токеномика и анализ цен Energy8 (E8)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Energy8 (E8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 354,57K
$ 354,57K$ 354,57K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000000003408
$ 0,000000003408$ 0,000000003408

Токеномика Energy8 (E8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Energy8 (E8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов E8, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов E8.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E8, изучите текущую цену E8!

Прогноз цены E8

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.