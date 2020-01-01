Токеномика Energy8 (E8) Откройте для себя ключевую информацию о Energy8 (E8), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Energy8 (E8) The Energy8 project pursues an ambitious goal — uniting the fascinating world of games and the progressive technologies of the blockchain industry. ​ The main task of the project is implementation of cryptocurrency and NFT deposit/withdrawal systems into any existing Web2.0 game. Our Energy8 Cryptocurrencies Bridge solution works using a decentralized game node system, based on Proof-Of-Stake mechanism. Официальный сайт: https://energy8.io/ Купить E8 сейчас!

Токеномика и анализ цен Energy8 (E8) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Energy8 (E8), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 354,57K $ 354,57K $ 354,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000003408 $ 0,000000003408 $ 0,000000003408 Узнайте больше о цене Energy8 (E8)

Токеномика Energy8 (E8): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Energy8 (E8) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов E8, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов E8. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E8, изучите текущую цену E8!

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