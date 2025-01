Что такое Energy8 (E8)

The Energy8 project pursues an ambitious goal — uniting the fascinating world of games and the progressive technologies of the blockchain industry. ​ The main task of the project is implementation of cryptocurrency and NFT deposit/withdrawal systems into any existing Web2.0 game. Our Energy8 Cryptocurrencies Bridge solution works using a decentralized game node system, based on Proof-Of-Stake mechanism.

Источник Energy8 (E8) Официальный веб-сайт