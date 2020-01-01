Токеномика Enecuum (ENQ) Откройте для себя ключевую информацию о Enecuum (ENQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Enecuum (ENQ) Enecuum is the next-generation blockchain that improves security through mathematical smart contracts, allowing instant transactions with zero commission and solving the problem of network scaling by simultaneously supporting three algorithms for mining: PoS, PoW, PoA. "The project was created as an ideal environment for decentralized applications and business applications. The basic requirements that we set for the project are scalability, speed and security. Using revolutionary developments - mobile mining, smart contracts on Petri nets and linear logic, a hybrid consensus algorithm and project management based on the time contribution to its development and many other solutions, we have created a protocol of tomorrow. Distributed experienced team is constantly working in Hong Kong, Dusseldorf, St. Petersburg, Seoul in order to launch the network and give everyone the opportunity to feel the block of tomorrow." Официальный сайт: https://enecuum.com/ Whitepaper: https://enecuum.com/pdf/tp_en.pdf Купить ENQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Enecuum (ENQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Enecuum (ENQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,67M $ 14,67M $ 14,67M Общее предложение: $ 293,42M $ 293,42M $ 293,42M Оборотное предложение: $ 293,42M $ 293,42M $ 293,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 14,67M $ 14,67M $ 14,67M Исторический максимум: $ 0,411377 $ 0,411377 $ 0,411377 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,04998113 $ 0,04998113 $ 0,04998113 Узнайте больше о цене Enecuum (ENQ)

Токеномика Enecuum (ENQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Enecuum (ENQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENQ, изучите текущую цену ENQ!

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