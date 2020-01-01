Токеномика End Wokeness (WOKE) Откройте для себя ключевую информацию о End Wokeness (WOKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о End Wokeness (WOKE) End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness. The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard. The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness. The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms. The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation. Официальный сайт: https://www.endwokeness.org Купить WOKE сейчас!

Токеномика и анализ цен End Wokeness (WOKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене End Wokeness (WOKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,41K $ 2,41K $ 2,41K Общее предложение: $ 970,84M $ 970,84M $ 970,84M Оборотное предложение: $ 970,84M $ 970,84M $ 970,84M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,41K $ 2,41K $ 2,41K Исторический максимум: $ 0,00213808 $ 0,00213808 $ 0,00213808 Исторический минимум: $ 0,00000141 $ 0,00000141 $ 0,00000141 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене End Wokeness (WOKE)

Токеномика End Wokeness (WOKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики End Wokeness (WOKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WOKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WOKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOKE, изучите текущую цену WOKE!

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