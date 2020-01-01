Токеномика End Wokeness (WOKE)

Токеномика End Wokeness (WOKE)

Откройте для себя ключевую информацию о End Wokeness (WOKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о End Wokeness (WOKE)

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness.

The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard.

The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.

The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.

The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

Официальный сайт:
https://www.endwokeness.org

Токеномика и анализ цен End Wokeness (WOKE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене End Wokeness (WOKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,41K
$ 2,41K$ 2,41K
Общее предложение:
$ 970,84M
$ 970,84M$ 970,84M
Оборотное предложение:
$ 970,84M
$ 970,84M$ 970,84M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,41K
$ 2,41K$ 2,41K
Исторический максимум:
$ 0,00213808
$ 0,00213808$ 0,00213808
Исторический минимум:
$ 0,00000141
$ 0,00000141$ 0,00000141
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика End Wokeness (WOKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики End Wokeness (WOKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WOKE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WOKE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WOKE, изучите текущую цену WOKE!

Прогноз цены WOKE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.