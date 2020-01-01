Токеномика End Federal Reserve (EFR) Откройте для себя ключевую информацию о End Federal Reserve (EFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о End Federal Reserve (EFR) It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap… Официальный сайт: https://www.federalreserve.meme/ Купить EFR сейчас!

Токеномика и анализ цен End Federal Reserve (EFR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене End Federal Reserve (EFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,43K $ 21,43K $ 21,43K Общее предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Оборотное предложение: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,43K $ 21,43K $ 21,43K Исторический максимум: $ 0,02534461 $ 0,02534461 $ 0,02534461 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене End Federal Reserve (EFR)

Токеномика End Federal Reserve (EFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики End Federal Reserve (EFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EFR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EFR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EFR, изучите текущую цену EFR!

Прогноз цены EFR Хотите узнать, куда может двигаться EFR? Наша страница прогноза цены EFR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена EFR прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!