Цена EMP Shares (ESHARE V2)
Текущая цена EMP Shares (ESHARE V2) сегодня составляет 17.22 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена ESHARE V2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка EMP Shares:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 5.39K USD
- Изменение цены EMP Shares в течение дня составляет -0.26%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены EMP Shares на USD составило $ -0.04498532112157.
За последние 30 дней изменение цены EMP Shares на USD составило $ +10.3685787240.
За последние 60 дней изменение цены EMP Shares на USD составило $ +20.2719470940.
За последние 90 дней изменение цены EMP Shares на USD составило $ +8.65176835895094.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.04498532112157
|-0.26%
|30 дней
|$ +10.3685787240
|+60.21%
|60 дней
|$ +20.2719470940
|+117.72%
|90 дней
|$ +8.65176835895094
|+100.97%
Ознакомьтесь с последним анализом цен EMP Shares: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.36%
-0.26%
+85.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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