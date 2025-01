Что такое Emerging Assets Group (EAG)

Revolutionizing the trading of commodities and alternative hard assets Through cutting-edge blockchain technology, EAG's focus is on trading, product development, and the tokenization of limited resources. Emerging Assets Group serves to connect the two disparate communities of Wall Street and Blockchain together by merging their strengths for mutual benefit.

