Что такое ElysiumG (LCMG)

The GHB company operates a virtual business platform system based on Ethereum-based blockchain, which can control various functions of the platform, including powerful multi-functional E-Wallets and cryptocurrency-related product users. The platform provides innovative business services through various platforms and creates an ecosystem of continuous platform value chain. It also improves the functionality of multi-wallet and supports and manages Coin Elysium-G, a value vehicle within the platform ecosystem, and Token (LCT), a payment method.

Источник ElysiumG (LCMG) Официальный веб-сайт