Токеномика Elumia (ELU) Откройте для себя ключевую информацию о Elumia (ELU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elumia (ELU) Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world. Официальный сайт: https://www.elumia.io/ Купить ELU сейчас!

Токеномика и анализ цен Elumia (ELU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elumia (ELU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,09K $ 74,09K $ 74,09K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 531,16M $ 531,16M $ 531,16M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,49K $ 139,49K $ 139,49K Исторический максимум: $ 0,156488 $ 0,156488 $ 0,156488 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00014039 $ 0,00014039 $ 0,00014039 Узнайте больше о цене Elumia (ELU)

Токеномика Elumia (ELU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elumia (ELU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELU, изучите текущую цену ELU!

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