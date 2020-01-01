Токеномика Elosys (ELO) Откройте для себя ключевую информацию о Elosys (ELO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elosys (ELO) Elosys is a decentralized blockchain delivering truly anonymous, untraceable transactions. Built on PoW consensus and zkSNARKs data protection protocol for total confidentiality (Zero Knowledge Proof). Официальный сайт: https://elosys.io Whitepaper: https://elosys.io/ElosysWhitepaperV1.pdf Купить ELO сейчас!

Токеномика и анализ цен Elosys (ELO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elosys (ELO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 38.50M $ 38.50M $ 38.50M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29.99K $ 29.99K $ 29.99K Исторический максимум: $ 0.319753 $ 0.319753 $ 0.319753 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00077905 $ 0.00077905 $ 0.00077905 Узнайте больше о цене Elosys (ELO)

Токеномика Elosys (ELO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elosys (ELO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELO, изучите текущую цену ELO!

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