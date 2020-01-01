Токеномика Elonia Trump (ELONIA) Откройте для себя ключевую информацию о Elonia Trump (ELONIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elonia Trump (ELONIA) A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump. Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project. Официальный сайт: https://eloniatrump.io/ Купить ELONIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Elonia Trump (ELONIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elonia Trump (ELONIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 166,17K $ 166,17K $ 166,17K Общее предложение: $ 68,29B $ 68,29B $ 68,29B Оборотное предложение: $ 68,29B $ 68,29B $ 68,29B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 166,17K $ 166,17K $ 166,17K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Elonia Trump (ELONIA)

Токеномика Elonia Trump (ELONIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elonia Trump (ELONIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELONIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELONIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELONIA, изучите текущую цену ELONIA!

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