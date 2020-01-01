Токеномика Elonia Trump (ELONIA)

Токеномика Elonia Trump (ELONIA)

Откройте для себя ключевую информацию о Elonia Trump (ELONIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Elonia Trump (ELONIA)

A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump.

Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.

Официальный сайт:
https://eloniatrump.io/

Токеномика и анализ цен Elonia Trump (ELONIA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elonia Trump (ELONIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 166,17K
$ 166,17K$ 166,17K
Общее предложение:
$ 68,29B
$ 68,29B$ 68,29B
Оборотное предложение:
$ 68,29B
$ 68,29B$ 68,29B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 166,17K
$ 166,17K$ 166,17K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Elonia Trump (ELONIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Elonia Trump (ELONIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELONIA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELONIA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELONIA, изучите текущую цену ELONIA!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.